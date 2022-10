Auditorium Sophie Dessus : Daniel dans la nuit Uzerche Uzerche Catégorie d’évènement: Uzerche

Auditorium Sophie Dessus : Daniel dans la nuit Uzerche, 25 octobre 2022, Uzerche. Auditorium Sophie Dessus : Daniel dans la nuit

Uzerche

2022-10-25 – 2022-10-25 Corrze Uzerche 10h / 15h et 17h – durée 25 min. Tout public dès 1 an. Tarif familles. Théâtre et images animées. Compagnie La Rotule.

C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, petite bourgade sous-marine. Lorsque l’aurore viendra, nous assisterons à la naissance des bigorneaux luminescents, un évènement qui n’arrive qu’une fois par an. Mais le calme de cet instant magique va être troublé par le réveil précoce de Daniel, un jeune calamar qui a décidé que la nuit était terminée…

À l’aide de sa lampe de poche qui permet de voir à travers les murs, l’hôte de cette visite nocturne guide le regard des jeunes spectateurs et goûte avec eux à l’énergie débordante de notre petit Daniel. Uzerche

dernière mise à jour : 2022-09-07 par

Détails Catégorie d’évènement: Uzerche Autres Lieu Uzerche Adresse Uzerche Ville Uzerche lieuville Uzerche

Uzerche Uzerche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzerche/

Auditorium Sophie Dessus : Daniel dans la nuit Uzerche 2022-10-25 was last modified: by Auditorium Sophie Dessus : Daniel dans la nuit Uzerche Uzerche 25 octobre 2022

Uzerche