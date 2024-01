L’univers des galaxies. Rencontre Graines de sciences Auditorium Simone Veil Bruz, mercredi 7 février 2024.

L’univers des galaxies. Rencontre Graines de sciences Bruno Mauguin, responsable du Planétarium de l’Espace des sciences à Rennes, nous dévoile l’histoire de la découverte des galaxies et les nouvelles connaissances apportées par les télescopes spatiaux. Mercredi 7 février, 20h00 Auditorium Simone Veil Gratuit, réservation conseillée

L’Univers est peuplé de plusieurs centaines de milliards de galaxies. Il y a un siècle, on ne le savait pas encore puisqu’on ne savait même pas qu’on habitait dans une galaxie. C’est Edwin Hubble qui l’a découvert et nous a montré l’Univers sous une toute autre dimension, à la fois spatiale et temporelle. Le télescope spatial Hubble, lancé au début des années 1990, a révolutionné notre perception de l’Univers. Et le James Webb Telescope lancé en 2021 est bien parti pour chambouler encore un peu plus nos connaissances sur les galaxies.

Cette rencontre fait partie du cycle de conférence-débats Graines de sciences organisé par la médiathèque.

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

