Exploration(s) : Projection-rencontre : le tour d’Europe à vélo Mardi 21 novembre, 20h00 Auditorium Simone Veil Gratuit, réservation conseillée

D’octobre à novembre la médiathèque de Bruz vous propose de vous laisser emporter par des explorations en tout genre.

Sur son vélo, Alexandra Husta, alias Tata Alex, a traversé quinze pays d’Europe en cinq mois et 8 400 km. À peine remise d’un cancer, elle entreprend ce voyage comme une revanche sur la maladie. À son retour, elle réalise le film L’Europe à vélo, seule, après un cancer et écrit un livre à mi-chemin entre le journal de bord et de voyage. Elle a ensuite pédalé jusqu’en Laponie.

À travers ses incroyables récits de voyages, elle veut susciter des vocations et sensibiliser à la lutte contre le cancer. Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’association « Vélo Rando Nature Bruz ».

Mardi 21 novembre, 20h. Espace Simone Veil. Gratuit, réservation conseillée : https://bit.ly/3ukUaRG

