Et puis
8 et 9 mars 2024
Auditorium – salle Sauguet
Bordeaux

Spectacle en famille
La SoupeCie

D’après l’album d’Icinori Deux comédiennes-marionnettistes s’emparent du livre d’images d’Icinori et le transforme en conte musical. Les douze planches de l’album deviennent douze tableaux poétiques, peuplés de personnages dont on suit l’évolution durant une année. Au fil des mois, de mystérieuses créatures mi-hommes mi-outils métamorphosent un paysage encore sauvage. Composée à l’aide d’un piano, d’un saxophone, d’instruments détournés ou bricolés, le tout associé à l’électroacoustique, la musique enveloppe les spectateurs. Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet *Parents et enfants doivent être munis d’un billet En savoir plus Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T10:00:00+01:00 – 2024-03-08T10:45:00+01:00

Dates et horaires:
2024-03-08 10:00:00 – 10:45:00
2024-03-09 15:00:00 – 15:45:00

Lieu: Auditorium - salle Sauguet
Adresse: 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville: Bordeaux
Département: Gironde

