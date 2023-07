Ali-Baba Auditorium – salle Sauguet Bordeaux, 19 janvier 2024, Bordeaux.

Ali-Baba 19 et 20 janvier 2024 Auditorium – salle Sauguet

Spectacle en famille

Le conte Les Mille et une nuits – qui met en scène le fameux Ali-Baba déclame son « Sésame, ouvre-toi » – donne lieu à la nouvelle création de la compagnie Eclats. Un gang de musiciens munis d’instruments en cuivre, en peau ou à soufflet, préparent le bal de Morgiane et feront tout vibrer sur leur passage. Accordéon, zarb et trombone forment un trio improbable et détonnant, entre musique populaire, musique savante et musique improvisée pour partager toutes les richesses et s’adresser à tous dans l’espoir, la joie et la bonne humeur.

Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T10:00:00+01:00 – 2024-01-19T11:00:00+01:00

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00