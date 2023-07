Chants d’Orient Auditorium – salle Sauguet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Chants d’Orient Auditorium – salle Sauguet Bordeaux, 6 octobre 2023, Bordeaux. Chants d’Orient Vendredi 6 octobre, 14h30, 19h00 Auditorium – salle Sauguet Concert de musique chorale en famille Pari osé ! Habitués des mises en scène d’opéra, le Chœur de l’Opéra renouvelle l’expérience déjà tentée l’an passé d’un concert immersif. Imaginez : les familles sont installées au milieu de la salle Sauguet, avec une musique qui enveloppe le public, laissant aux enfants la possibilité de bouger, marcher, danser… Cette année avec la magnifique Prière bouddhique de Lili Boulanger. On murmure aussi qu’il y aura des bols tibétains… Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet En savoir plus Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T14:30:00+02:00 – 2023-10-06T15:10:00+02:00

2023-10-06T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:40:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Auditorium - salle Sauguet Adresse 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Auditorium - salle Sauguet Bordeaux

