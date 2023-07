EQUIDAYS – Exposition itinérante du cadre noir de Saumur « Complicité » Auditorium Saint-Pierre-en-Auge, 21 octobre 2023, Saint-Pierre-en-Auge.

Saint-Pierre-en-Auge,Calvados

Cette exposition photographique est un véritable reflet de l’art et de l’excellence équestre, chers au Cadre noir de Saumur.

Elle a également pour ambition de mettre en lumière la richesse du patrimoine français sur le territoire régional, mais également national, voire international. Les photographies exposées font partie de la collection d’Alain Laurioux.

Les photos sélectionnées retranscrivent parfaitement la définition même de l’Equitation de tradition française, « une relation harmonieuse entre le cheval et le cavalier ». Elles sont riches d’émotions et démontrent la réelle complicité, le lien fort qu’il existe entre le cheval et le cavalier. Cette exposition nous amène à ressentir

la complicité qui lie l’homme à l’animal et nous permet d’apprécier ces moments uniques, bases de tout travail précieux. Avons-nous là le secret de l’expertise du Cadre noir ? A l’occasion des Equidays, la ville de Saint-Pierre-sur-Dives ouvre ses portes au grand public et accueille l’exposition photographique du Cadre Noire de Saumur, ambassadeur de l’Equitation de tradition française.

Du lundi 16 au mercredi 25 octobre de 14h à 17h, auditorium rue Saint Benoit- Entrée libre et gratuite.

2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. .

Auditorium rue Saint Benoit

Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie



This photographic exhibition is a true reflection of the equestrian art and excellence so dear to the Cadre Noir de Saumur.

It also aims to highlight the richness of France?s regional, national and even international heritage. The photographs on display are part of Alain Laurioux?s collection.

The selected photos perfectly capture the very definition of traditional French equitation, « a harmonious relationship between horse and rider ». They are rich in emotion and demonstrate the real complicity and strong bond between horse and rider. This exhibition allows us to feel

the complicity that binds man and animal, and allows us to appreciate these unique moments, the basis of all precious work. Could this be the secret of the Cadre Noir?s expertise? On the occasion of the Equidays, the town of Saint-Pierre-sur-Dives opens its doors to the general public and welcomes the photographic exhibition of the Cadre Noire de Saumur, ambassador of traditional French equitation.

Monday October 16 to Wednesday October 25, 2pm to 5pm, auditorium rue Saint Benoit – Free admission

Esta exposición fotográfica es un fiel reflejo del arte y la excelencia ecuestres tan apreciados por el Cadre Noir de Saumur.

También pretende poner de relieve la riqueza del patrimonio regional, nacional e incluso internacional de Francia. Las fotografías expuestas forman parte de la colección de Alain Laurioux.

Las fotografías seleccionadas captan a la perfección la definición misma de la equitación tradicional francesa: « una relación armoniosa entre caballo y jinete ». Son ricas en emociones y demuestran la complicidad real y el fuerte vínculo que existe entre caballo y jinete. Esta exposición nos invita a sentir

la complicidad que une al hombre y al animal y nos permite apreciar estos momentos únicos, base de toda obra preciosa. ¿Será éste el secreto de la maestría del Cadre Noir? Con motivo de los Equidays, la ciudad de Saint-Pierre-sur-Dives abre sus puertas al público y acoge una exposición fotográfica del Cadre Noire de Saumur, embajador de la equitación tradicional francesa.

Del lunes 16 al miércoles 25 de octubre, de 14:00 a 17:00 h, auditorio, rue Saint Benoit – Entrada gratuita

Diese Fotoausstellung spiegelt die Kunst und die Exzellenz des Reitsports wider, die dem Cadre noir de Saumur so am Herzen liegen.

Sie soll auch den Reichtum des französischen Kulturerbes in der Region, aber auch auf nationaler und sogar internationaler Ebene hervorheben. Die ausgestellten Fotografien sind Teil der Sammlung von Alain Laurioux.

Die ausgewählten Fotos spiegeln perfekt die Definition des traditionellen französischen Reitens wider: « eine harmonische Beziehung zwischen Pferd und Reiter ». Sie sind reich an Emotionen und zeigen die echte Komplizenschaft, die starke Bindung zwischen Pferd und Reiter. Diese Ausstellung lässt uns fühlen

die Komplizenschaft zwischen Mensch und Tier und lässt uns diese einzigartigen Momente, die die Grundlage jeder wertvollen Arbeit bilden, schätzen. Ist dies das Geheimnis der Expertise des Cadre Noir? Anlässlich der Equidays öffnet die Stadt Saint-Pierre-sur-Dives ihre Tore für die breite Öffentlichkeit und beherbergt die Fotoausstellung des Cadre Noire de Saumur, des Botschafters des traditionellen französischen Reitsports.

Montag, 16. bis Mittwoch, 25. Oktober, 14.00 bis 17.00 Uhr, Auditorium Rue Saint Benoit- Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité