Temps danse Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse

Spectacle produit par les élèves du Cycle 2 et 3

Le terme « danse contemporaine » recouvre différentes techniques ou esthétiques apparues dans le courant du 20e siècle. Il naît après la seconde guerre mondiale et fait suite à la danse moderne. Ce terme rend compte d’une attitude plus que d’une stylistique, celle d’une danse empruntant les techniques qui alimentent ses pratiques dans les courants moderne ou classique. Elle entretient également un dialogue avec d’autres disciplines artistiques comme les arts plastiques, l’architecture ou le cirque. La danse contemporaine est une danse dite « dans le sol » : le poids du corps, les appuis, le jeu équilibre/déséquilibre en deviennent des principes fondamentaux. Martha Graham, Merce Cunningham ou Pina Bausch sont parmi les grands chorégraphes de la danse contemporaine.

3 cycles

Le cursus en danse contemporaine au Conservatoire de Toulouse s’organise en 3 cycles.

Le 1er cycle peut être précédé d’un an d’initiation. Le Conservatoire de Toulouse propose un enseignement associant danse classique et danse contemporaine. Le choix d’une dominante s’effectue seulement lors du passage en second cycle.

Le 2è cycle marque le début du cursus dans une dominante chorégraphique (danse classique ou danse contemporaine).

Les élèves en dominante danse contemporaine reçoivent néanmoins un enseignement complémentaire en danse classique et, en fin de cycle, un enseignement en danse jazz.

L’objectif du 3è cycle est l’approfondissement et l’acquisition d’une autonomie.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie