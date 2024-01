Duo Mélis – Concert de guitare classique Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, 28 janvier 2024, Toulouse.

Duo Mélis – Concert de guitare classique Dimanche 28 janvier 2024, 17h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 € à 20 € / Gratuit pour les – 12 ans

La guitariste espagnole Susana PRIETO et le guitariste grec Alexis MUZURAKIS

sont devenus l’un des duos de guitare les plus importants sur la scène musicale, depuis leurs débuts sous le nom de DUO MELIS en 1999 au Festival international de guitare de Volos (Grèce).

Les critiques internationales et les amateurs de musique ont fait l’éloge des performances de Duo Melis pour leur intensité d’émotion, leur virtuosité et leur unité d’ensemble.

Adeptes de tous les répertoires ils sont aujourd’hui considérés comme l’un des duos de guitare les plus prestigieux.

​Leur répertoire s’étend de la musique baroque jusqu’à la musique d’Astor Piazzolla et Alberto Ginastera.

AU PROGRAMME

J. N. PANCRACE ROYER (1703-1755) – L’Aimable – Le Vertigo

ANTOINE DE LHOYER (1768-1840) – Duo N° 2 Op. 31

P. I. TCHAIKOVSKY (1840-1893) – The Seasons: June

A. E. GINASTERA (1916-1983) – Danzas argentinas

*Transcriptions made by Alexis Muzurakis & Susana Prieto

Tarif Normal 20€

Tarif réduit 12€

Gratuit pour les – 12 ans

Pass Saison Complète (6 concerts): 80€

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France

