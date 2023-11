Fauteuils d’orchestre Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, 22 janvier 2024, Toulouse.

Fauteuils d’orchestre Lundi 22 janvier 2024, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce département Play Music propose des actions d’éducation artistiques et culturelles menées par des professeurs du Conservatoire en temps scolaire (pour les écoles élémentaires), périscolaire et extrascolaire à destination de tout public.

Play Music est décliné en 4 variations.

La Variation V#4, dans un orchestre amateur, s’adresse à tous les musiciens amateurs autonomes dès 11 ans, à partir de quatre ans de pratique instrumentale (fin de 1er cycle minimum), quel que soit l’instrument. Ces orchestres peuvent se produire sur les scènes du Conservatoire et hors les murs. La variation V#4 s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer leur instrument au sein d’un orchestre (symphonique mais pas forcément) au répertoire varié et à l’esprit convivial.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T20:00:00+01:00 – 2024-01-22T21:00:00+01:00

Play Music Variation 4

© AC/CRR