Toulouse « En Scène » Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, 12 janvier 2024, Toulouse. « En Scène » Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Entrée libre dans la limite des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00 PROGRAMME : « Puissance de la musique mozartienne »

Bastien Boué, clarinette

Elsa Centurelli, clarinette

Jean-Pierre Cénédèse, cor

Agnès Demeulenaere, hautbois

Yoanne Gillard, hautbois

Laurent Lechenadec, basson

Tristan Nayrolles, basson

Éric Rütchlé, cor

Concert en collaboration avec le département Théâtre du CRR Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre31000 Toulouse

