Toulouse Concert de Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse. Concert de Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut Mardi 7 novembre, 20h30 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 13.80€ et 30.80€ L’amour aujourd’hui est souvent une question de matchs ! Ce n’est pas Fabien Waksman, jeune compositeur prodigieux qui nous dira le contraire. Il a imaginé pour ce duo trompette et accordéon une création pleine d’humour, de virtuosité, de tendresse mais aussi de questionnements : The Perfect Match. Cette œuvre, composée à la manière d’une suite de danses de l’époque baroque, est le fil conducteur de ce nouveau programme. Chacun de ses mouvements vient s’intercaler entre des œuvres phares du répertoire, transcrites pour le duo et inspirées par… l’amour évidemment ! C’est ainsi que la musique de Fabien Waksman côtoie celles de Georges Bizet, de Leonard Bernstein, de Rafael Mendes, d’Astor Piazzolla ou de Michel Legrand pour conter l’amour de la trompette et de l’accordéon, compter aussi les amours de Lucienne et Félicien ! Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 05 http://saintraymond.toulouse.fr/La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-Cuisines_a95.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 25 27 32 »}] L’auditorium est le lieu de concert et de représentation des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional (musique, théâtre et danse) de Toulouse. D’autres récitals et concerts s’y tiennent lors de festivals. Métro : ligne A – station Capitole ou Saint-Cyprien République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Felicien Brut et Lucienne Renaudin -Vary ©Maxime de Bollivier

