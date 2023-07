Remontez le temps pour découvrir la Toulouse des Wisigoths Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines permet désormais de découvrir les soubassements de la basilique funéraire du Ve siècle (des fragments de mosaïques qui lui ont appartenu sont également présentés), mais aussi de comprendre les remaniements dont cette église à l’histoire riche.

Ces restes de construction sont les seuls à Toulouse qui témoignent des pratiques architecturales de ces périodes encore peu connues.

Le site ne sera accessible que dans le cadre des visites guidées qui sont soumises à réservation.

Visite gratuite. Réservation obligatoire à partir du 4 septembre.

Photo : Don-Vip/Wikimedia Commons

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 05 http://saintraymond.toulouse.fr/La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-Cuisines_a95.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

