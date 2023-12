Le Protecteur d’Arya Aziminejad / Théâtre Musical Persan Auditorium Saint-Germain Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Explorez l’expérience immersive du spectacle ‘Le Protecteur’ d’Arya Aziminejad, compositeur iranien, qui ouvre les portes d’un univers légendaire où musique et poésie fusionnent en une symphonie émotionnelle.

Arya Aziminejad, maître du setar, captivera Paris avec son art musical, promettant une expérience inoubliable, mêlant musique, culture et spiritualité. Découvrez les secrets du théâtre Ta’zîeh, rencontrez ses personnages emblématiques et plongez dans un monde ancestral de drames, dévotion et courage. ‘Le Protecteur’ n’est pas seulement un spectacle, mais une invitation à entrer dans l’Histoire, vivre une aventure sans égale au cœur d’une tradition millénaire.

Le programme optimisé pour le persan et le français offre une traduction brève pour permettre aux spectateurs francophones de suivre le sens de chaque partie tout en écoutant la riche musique persane.

Proposé par Le Centre Culturel Iranien de Paris

Auditorium Saint-Germain 4 Rue Félibien 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l'Odéon Île-de-France