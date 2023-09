Dans le cadre de Résurgence VII : conversation avec Hubert Rivey et Valentine Boé Auditorium Saint-Céré, 30 septembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Après la visite de l’atelier de Hubert Rivey à Gorses, tendez l’oreille lors d’une rencontre entre la commissaire de l’exposition Valentine Boé et l’artiste Hubert Rivey pour appréhender sa pratique et son geste pictural

Gratuit

Sur réservation 0676369300.

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

Auditorium avenue Jean Mouliérat

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



After a visit to Hubert Rivey’s studio in Gorses, listen in as exhibition curator Valentine Boé and artist Hubert Rivey discuss his practice and pictorial gesture

Free

By reservation 0676369300

Tras una visita al estudio de Hubert Rivey en Gorses, escuche al comisario de la exposición Valentine Boé reunirse con el artista Hubert Rivey para saber más sobre su práctica y sus gestos pictóricos

Gratis

Previo acuerdo 0676369300

Nach dem Besuch des Ateliers von Hubert Rivey in Gorses, spitzen Sie Ihre Ohren bei einem Treffen zwischen der Kuratorin der Ausstellung Valentine Boé und dem Künstler Hubert Rivey, um seine Praxis und seinen malerischen Gestus zu begreifen

Kostenlos

Mit Reservierung 0676369300

