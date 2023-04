Conférence sur le Bas-Quercy du Moyen âge à la période Classique Auditorium, 18 février 2023, Saint-Céré.

Proposée par l »es Amis du pays de Saint céré »

Présenté par Patrice Foissac, professeur agrégé d’histoire, historien médiéviste..

2023-02-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-02-18 . EUR.

Auditorium Avenue Pierre et Andrée Delbos

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Proposed by the « Friends of the country of Saint Cere »

Presented by Patrice Foissac, associate professor of history, medieval historian.

Propuesto por los « Amigos de la Tierra de San Cere »

Presentado por Patrice Foissac, profesor asociado de historia, historiador medieval.

Angeboten von l « es Amis du pays de Saint céré »

Präsentiert von Patrice Foissac, Professor für Geschichte, Historiker und Mediävist.

