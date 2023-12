Cendres Auditorium Rennes, 7 avril 2024 14:00, Rennes.

Cendres Dimanche 7 avril 2024, 16h00 Auditorium

En vidant l’appartement parisien de Kyoko qui vient de mourir, sa fille, Akiko découvre son journal intime tenu depuis 1964 et laissé à son intention. Chargée de cet étrange héritage, Akiko décide de rapporter l’urne de sa mère au Japon, dans sa famille maternelle, et découvre un territoire intime auquel elle appartient sans le savoir. Un film de Idrissa Guiro et Mélanie Pavy, 74 min, 2014, France, Sénégal. Suivi d’une rencontre.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:45:00+02:00

2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:45:00+02:00