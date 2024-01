Ceci n’est pas un film de Deng Nan Guang – ciné concert Auditorium Rennes, dimanche 25 février 2024.

Ceci n’est pas un film de Deng Nan Guang – ciné concert Événement des Champs Libres Dimanche 25 février, 16h00 Auditorium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Les musiciens de Foudre ! mettent en musique un film de Huang Pang-Chuan et Lin Chunni sur des images d’archives amateurs datant de l’occupation japonaiseà Taïwan (1934-1939).Foudre ! prend la tangente de toute convention narrative, pour remonter aux sources d’une purepoésie cinématographique et musicale. Foudre ! est un groupe français regroupant Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête), Romain Bardo (Saâad) et Paul Régimbeau (Mondkopf).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Mariette briand