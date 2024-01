L’universel à l’épreuve du pluralisme, avec Souleymane Bachir Diagne Auditorium Rennes, samedi 17 février 2024.

L’universel à l’épreuve du pluralisme, avec Souleymane Bachir Diagne Événement des Champs Libres Samedi 17 février, 15h00 Auditorium

Le monde est pluriel, fragmenté et complexe. Face aux périls du relativisme et de la clôturedogmatique des identités, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne – professeur àl’Université Columbia de New-York – maintient l’exigence d’un universel à construire dans latension et le dialogue entre les cultures. Il invite à penser l’Universel comme l’horizon vers lequel tend l’œuvre de civilisation qui doit être la nôtre aujourd’hui.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

