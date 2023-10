Les femmes : au travail ! Auditorium Rennes, 11 février 2024, Rennes.

Les femmes : au travail ! Dimanche 11 février 2024, 16h00 Auditorium

Format amateur et professionnel né en 1923, le 16 mm a servi de support à de nombreuses réalisations sur la Bretagne. Pour célébrer son centenaire, la Cinémathèque de Bretagne a conçu un programme inédit tel une traversée du 16 mm en son et image : entre approche esthétique et pratique semi-professionnelle, entre fiction et documentaire, entre noir et blanc et kodachrome.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Jean Suberbie – Cinémathèque de Bretagne