Des (chauves)-souris, des renards et des hommes Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Des (chauves)-souris, des renards et des hommes Auditorium Rennes, 25 janvier 2024 17:30, Rennes. Des (chauves)-souris, des renards et des hommes Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Auditorium À l’heure où la biodiversité est plus que jamais menacée, quelle transition effectuer vers une autre relation entre l’humain et les animaux ?Spécialistes du renard et de la chauve-souris, Nicolas Baron et Laurent Tillon font le point sur des siècles de compagnonnage. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:30:00+01:00

2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:30:00+01:00 pas de crédits Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/