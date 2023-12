Au fait, et l’évolution des femmes ? Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Au fait, et l'évolution des femmes ?

Mardi 23 janvier 2024, 20h30
Auditorium

La Préhistoire n'a pas été un âge d'or pour les femmes, pas plus que les périodes plus récentes. Mais que sait-on vraiment de l'évolution des femmes dans la diversité des sociétés d'hier et d'aujourd'hui ?

Avec Pascal Picq, paléoanthropologue et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

