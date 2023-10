Re Ar Menez Auditorium Rennes, 14 janvier 2024, Rennes.

Re Ar Menez Dimanche 14 janvier 2024, 16h00 Auditorium

Sur la colline du Menez Du, dans les Monts d’Arrée, des hommes et des femmes se mobilisent contre l’implantation d’une antenne relai à proximité de leurs fermes bio. De manière ludique, les enfants viennent par leurs gestes et leurs regards questionner ceux des adultes… A travers cette lutte contre, c’est surtout la lutte pour un mode de vie singulier qui prend corps. Un film de Dounia Wolteche-Bovet, 52 min, France, français/breton (sous titré), Tita Productions.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:30:00+01:00

Tita productions