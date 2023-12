René Girard, une pensée de la violence, avec Benoît Chantre Auditorium Rennes, 13 janvier 2024 14:00, Rennes.

René Girard, une pensée de la violence, avec Benoît Chantre Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Auditorium

Pour Benoît Chantre, essayiste et critique littéraire, la pensée de René Girard, anthropologue, historien et philosophe français (1923-2015) permet de comprendre le rôle que joue la violence dans l’histoire de toutes les sociétés.L’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conflit israélo-palestinien ou encore les tensions qui secouent notre société… Comment identifier les mécanismes et l’escalade de la violence ?

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:30:00+01:00

JF Paga-Grasset