Forest of bliss Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Forest of bliss Auditorium Rennes, 10 décembre 2023, Rennes. Forest of bliss Dimanche 10 décembre, 16h00 Auditorium Au bord du Gange, la ville de Varanasi (ex Bénarès) est l’une des sept villes sacrées de L’Inde. Chaque jour, des centaines de défunts sont incinérés et leur corps rendus au fleuve sacré. Par le prisme de la lumière et du mouvement, le film évoque ces rites funéraires. Un film de Robert Gardner, 90 min, 1986, USA, vostfr. Suivi d’une rencontre avec Caterina Guenzi, anthropologue spécialiste de l’Inde. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00 Robert Gardner Documentary Educational Resources Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/