Le quatuor à cordes Auditorium Rennes, 6 décembre 2023, Rennes.

Le quatuor à cordes Mercredi 6 décembre, 12h30 Auditorium

En compagnie du Quatuor Wassily, Olivier Légeret explore la genèse et l’histoire de ce fleuron de la musique occidentale. Art à la fois raffiné et expression des voix les plus intimes de l’être, cette formation produira les plus grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T12:30:00+01:00 – 2023-12-06T13:30:00+01:00

