Objectif « Lunes de Jupiter » Mardi 28 novembre, 20h30 Auditorium

Deux ambitieuses missions partent explorer Jupiter et ses lunes : Juice, le 14 avril 2023, et Europa Clipper, qui devrait la rejoindre en octobre 2024.Leur enjeu : découvrir ce qui se cache sous la surface des trois lunes principales de Jupiter. Celles-ci pourraient posséder tous les ingrédients nécessaires à l’émergence de la vie. Avec Gabriel Tobie, planétologue au CNRS (Laboratoire de Planétologie et Géosciences à Nantes).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

Nasa / Esa / JPL