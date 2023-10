L’alimentation comme identité Auditorium Rennes, 26 novembre 2023, Rennes.

Dès la fin du Moyen Âge, les aliments emblématiques d’un territoire commencent à être valorisés : perdrix de Nevers, beurre d’Isigny. Qu’en est-il aujourd’hui et en Bretagne en particulier : des huîtres de Cancale au lait ribot en passant par les crêpes et les galettes ? Quels mondes agricoles trouve-t-on dans nos assiettes ? Avec Yvon Le Caro, maître de conférences en géographie à l’Université Rennes 2 et Christian Le Squer

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

Collection Musée de Bretagne, Charles Barmay, CC-BY-NC