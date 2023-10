Marathon des images Auditorium Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

Marathon des images Samedi 25 novembre, 17h30 Auditorium

« On mange avec les yeux » nous dit la sagesse populaire : qu’est-ce que les images peuvent bien nous apporter pour découvrir et comprendre les goûts, la cuisine et l’alimentation ? Huit brèves interventions, huit images commentées, c’est la proposition de voyage visuel de ce marathon des images animé par Caroline Muller. Avec : Céline Chanas, Emmanuelle Cronier, Anthony Hamon, David Michon, Estérelle Payany, Florent Quellier, Isabelle Rosé, Sklaerenn Scuiller

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

rencontresdhistoire