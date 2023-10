À la table des Français Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes À la table des Français Auditorium Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. À la table des Français Samedi 25 novembre, 16h00 Auditorium En 2010, le repas gastronomique français est classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Les repas de famille, les bonnes bouffes entre amis, les déjeuners de travail ou les pique-niques sont quelques facettes des habitudes alimentaires des Français, un patrimoine riche et diversifié.Avec Florent Quellier, professeur d’histoire moderne à l’Université d’Angers. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

