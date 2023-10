Corps et alimentation dans l’Antiquité et au Moyen Âge Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Corps et alimentation dans l’Antiquité et au Moyen Âge Auditorium Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. Corps et alimentation dans l’Antiquité et au Moyen Âge Samedi 25 novembre, 14h30 Auditorium Dans l’Antiquité gréco-romaine, la diététique constitue une branche importante de la médecine : à partir de la théorie des humeurs, les médecins modulent le régime alimentaire en fonction des âges et des sexes. Avec Christophe Badel, professeur d’histoire romaine à l’Université Rennes 2 et Isabelle Rosé, maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00 rencontresdhistoire Li Livres dou Santé, British Library, domaine public Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Auditorium Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/