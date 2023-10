Les méfaits de l’agrobusiness en Bretagne, avec Nicolas Legendre Auditorium Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

Les méfaits de l’agrobusiness en Bretagne, avec Nicolas Legendre Samedi 25 novembre, 11h00 Auditorium

Depuis les années 1960, le « système » agro-industriel s’est fortement développé en Bretagne, créant une mainmise sur les territoires et les terroirs de quelques grands groupes, souvent internationaux. Mais comment en est-on arrivé là ? Nicolas Legendre, après plusieurs années d’enquête, nous raconte la naissance et l’évolution de ce système et les dérives qui en découlent aujourd’hui.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

rencontresdhistoire