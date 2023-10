Guerre et sécurité alimentaire au 20e siècle Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Guerre et sécurité alimentaire au 20e siècle Auditorium Rennes, 24 novembre 2023, Rennes. Guerre et sécurité alimentaire au 20e siècle Vendredi 24 novembre, 13h30 Auditorium Les âpres négociations sur les exportations de blé dans le cadre de l’actuelle guerre en Ukraine rappellent combien les enjeux de sécurité alimentaire figurent au cœur des conflits, pour les pays en guerre et pour le reste du monde. Un sujet majeur que les guerres du 20e siècle avaient déjà soulevé. Avec Emmanuelle Cronier, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Picardie – Jules Verne et Martin Bruegel, directeur de recherche à l’INRAE (Centre Maurice Halbwachs). Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

