Portraits en pellicule, carte blanche à Eric Thouvenel Auditorium Rennes, 19 novembre 2023, Rennes.

Portraits en pellicule, carte blanche à Eric Thouvenel Dimanche 19 novembre, 16h00 Auditorium

Eric Thouvenel, professeur en études cinématographiques à l’Université Paris Nanterre, s’interroge sur le portrait dans les films argentiques et le désir de s’auto-représenter au travers de quatre court-métrages ; Self portrait post mortem de Louise Bourque (2002, 2’30), W O W (Kodak) de Viktoria Schmid (2018, 2’30), 36976 portraits de Karl Harmut Lerch et Klauz Holtz (1981, 6′), Sur la plage de Belfast d’Henri-François Imbert (1996, 39′).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

Paule Petit-Boudéhen – Cinémathèque de Bretagne