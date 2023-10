La baleine , un animal dans l’histoire, avec Michel Pastoureau Auditorium Rennes, 16 novembre 2023, Rennes.

La baleine , un animal dans l’histoire, avec Michel Pastoureau Jeudi 16 novembre, 18h30 Auditorium

Le grand historien des couleurs et des animaux se penche sur l’histoire et la symbolique de l’animal le plus grand et le plus lourd. Longtemps monstre redoutable, le cétacé est aujourd’hui une créature devenue attachante, emblématique de la planète en péril.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:30:00+01:00

@ed.Seuil