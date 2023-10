Le Hot Club de Rennes Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le Hot Club de Rennes Auditorium Rennes, 15 novembre 2023, Rennes. Le Hot Club de Rennes Mercredi 15 novembre, 12h30 Auditorium Reprenant le flambeau du Hot Club de Rennes dissout en 1952, quatre excellents musiciens se réunissent pour revivre les grandes heures du jazz «hot», tout en modernisant le répertoire. Le son de la Nouvelle Orléans résonnera, accompagné par Lionel Besnard qui évoquera ce qu’était le Hot Club.Avec Maxence Ravelomanantsoa (saxophone ténor) ; Pauline Lovat (clarinette) ; Vincent Robineau (guitare) ; Hugues Lassere (contrebasse) Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T12:30:00+01:00 – 2023-11-15T13:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-15T12:30:00+01:00 – 2023-11-15T13:30:00+01:00

