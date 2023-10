L’image manquante Auditorium Rennes, 12 novembre 2023, Rennes.

L’image manquante Dimanche 12 novembre, 16h00 Auditorium

Quelle émotion nous étreint à la vue d’images portant la trace de ceux qui ne sont plus, quelle valeur représente la dernière image. Et si l’image manque ? Autant de questions que pose Olivier Smolders dans « Mort à Vignoles ». Le programme de 50 mn comprend également 2 films de Pierre Primetens et Caroline Troin sur leur mère disparue. Suivi d’une rencontre avec Caroline Troin, autrice et coordinatrice culturelle.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

Olivier Smolders