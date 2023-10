La vie totale Auditorium Rennes, 5 novembre 2023, Rennes.

La vie totale Dimanche 5 novembre, 16h30 Auditorium

Sur l’île de Groix, en Bretagne, vivent une peintre et un écrivain. La peintre peint beaucoup, l’écrivain, lui, est en panne d’inspiration. Tous deux se rencontrent autour d’un jardin. au fur et à mesure de leurs échanges, une amitié se noue et un film s’invente à partir du journal de vie de la peintre, Francine Guillon, faisant la part belle à son travail artistique.Un film de Samuel Poisson-Quinton, 47 min, Samfish, France 2022

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T16:30:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

2023-11-05T16:30:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

Samfish