La Colline Auditorium Rennes, 5 novembre 2023, Rennes.

La Colline Dimanche 5 novembre, 14h30 Auditorium

Au bout de la chaîne de valeur du capitalisme, il y a le symbole ultime de la consommation globalisée : l’ordure. Une colline au Kirghizistan parcourue par des travailleurs aux corps usés, au milieu des gaz toxiques et des flammes. Parmi eux, un ancien soldat, une mère douloureuse et obstinée, des jeunes sans avenir, interrogent leur vie. Un film de Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova, 77 min, France, Belgique

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T14:30:00+01:00 – 2023-11-05T16:15:00+01:00

2023-11-05T14:30:00+01:00 – 2023-11-05T16:15:00+01:00

Pivonka Naoko films