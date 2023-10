Et la vie Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Et la vie Auditorium Rennes, 4 novembre 2023, Rennes. Et la vie Samedi 4 novembre, 16h30 Auditorium Pendant un an, Denis Gheerbrant s’est rendu à Marseille, Charleroi, Bruay, Genève, dans des banlieues industrielles en déclin et des territoires à redessiner. Dans ces paysages incertains, il croise des personnages : syndicaliste, collégienne, sage-femme, jeunes sans travail, sidérurgistes sans usine… Ils nous parlent d’un monde qui disparaît et de leur rêve d’une autre humanité. Un film de Denis Gheerbrant, 90 min, Les films d’Ici, INA, 1991 Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Auditorium
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

