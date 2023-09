Hé… La mer monte ! Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Hé… La mer monte ! Auditorium Rennes, 24 octobre 2023, Rennes. Hé… La mer monte ! Mardi 24 octobre, 20h30 Auditorium Une conséquence inéluctable du réchauffement climatique actuel est l’élévation du niveau dela mer. On entend souvent dire que celui-ci a toujours varié… Mais qu’en est-il vraiment ?Comment mesure-t-on ces variations et sont-elles identiques sur toutes les côtes ? Avec ÉricChaumillon, chercheur en géologie marine à La Rochelle Université. Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Ille-et-Vilaine, Rennes

Autres
Lieu
Auditorium
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
Rennes
Departement
Ille-et-Vilaine

