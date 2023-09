Anita Conti, un regard précurseur sur les mers et les océans Auditorium Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Anita Conti, un regard précurseur sur les mers et les océans

Dimanche 15 octobre, 16h00
Auditorium

Anita Conti (1899-1997) est une personnalité emblématique de l'histoire de l'exploration des océans. Ses études menées lors d'expéditions scientifiques ont questionné très tôt les dérives de la surpêche. Tournés entre 1950 et 1978, les 3 films présentés rendent hommage au travail des hommes embarqués au large du Sénégal, de Terre-Neuve et d'ailleurs. Projection suivie d'une rencontre avec Laurent Girault-Conti, artiste.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

