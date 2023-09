100 albums de funk Auditorium Rennes, 4 octobre 2023, Rennes.

Lors de cette conférence illustrée d’extraits audio et vidéo, Belkacem Meziane racontela fantastique histoire du funk et sa relation fusionnelle à la danse. Des extraits du spectacle« Get Down », avec 4 danseurs, un DJ et un batteur, viendront ponctuer ses propos etferont découvrir le locking, la danse du funk par excellence.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-10-04T10:45:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00

2023-10-04T12:30:00+02:00 – 2023-10-04T13:30:00+02:00

