Conférence spectacle : Communication non-violente Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, vendredi 26 janvier 2024.

Conférence spectacle : Communication non-violente Une conférence spectacle « Et si on en parlait…de l’éducation » le samedi 27 janvier de 10h30 à 12h et des ateliers participatifs de 14h à 16h30 à l’Auditorium de Saint-Pryvé Saint-Mesmin. Vendredi 26 janvier, 10h30, 14h00 Auditorium Rémy François Tarif : 5€ la conférence-spectacle – 5€ les ateliers participatifs

L’Ecole des parents et des éducateurs du Loiret en partenariat avec la mairie de Saint Pryvé Saint Mesmin et la MJC d’Olivet vous propose un temps vivant et ludique pour découvrir et expérimenter la Communication Non Violente (CNV) selon Marshall Rosenberg.

De 10h30 à 12h, une conférence spectacle animée par 4 comédiens professionnels pour une sensibilisation au processus de la CNV à partir de situations de la vie quotidienne: un dimanche en famille, une discussion entre amies, entre voisins…Puis avec des scènes reliées à la relation éducative: 1 parent et 1 adolescente, dans la cour de récréation, un parent dans le bureau du directeur, un cercle de paroles suite à une situation de harcèlement…

De 14h à 16h30 des ateliers de théâtre participatif : en petits groupes, les comédiens aident les participants à créer puis à jouer pour explorer le dialogue dans leurs situations personnelles et familiales.

Inscriptions via le site internet : epe45.fr

Renseignements: contact@epe45.fr – 06 58 99 45 45

Auditorium Rémy François Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Conférence Spectacle

Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin