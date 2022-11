Concert association « Arpeggio » au profit du Téléthon Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Concert association « Arpeggio » au profit du Téléthon Auditorium Rémy François, 27 novembre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Concert association « Arpeggio » au profit du Téléthon Dimanche 27 novembre, 15h30 Auditorium Rémy François

Entrée libre et gratuite.

Découvrez le programme des manifestations pour le Téléthon 2022. Auditorium Rémy François Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Les bénévoles de l’Association « Saint-Pryvé les Lumières de l’Espoir » ont activement préparé leur 21è Téléthon et voici le programme ! – Le dimanche 27 novembre, l’Association « ARPEGGIO » donnera son concert.

A noter, cette année, il aura lieu à 15h à l’AUDITORIUM et non à l’église. On compte sur vous !

