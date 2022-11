Aidants familiaux : Prenez soin de vous ! Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Aidants familiaux : Prenez soin de vous !
Vendredi 18 novembre, 09h30
Auditorium Rémy François

Ateliers gratuits sur inscription

Le CCAS de St PRYVE ST MESMIN organise une matinée bien-être le Vendredi 18 novembre de 9h30 à 11h30 à l’Auditorium. Auditorium Rémy François Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Vous êtes aidant d’une personne en perte d’autonomie, en situation de handicap, vous avez besoin de répit, de prendre soin de vous et de vos émotions, vous voulez découvrir une des pratiques de relaxation proposées, inscrivez-vous à un atelier de votre choix : découverte de la sophrologie et de l’automassage, découverte de la méditation et de la gestion des émotions, réflexologie plantaire…

Si l’état de santé de la personne que vous accompagnez le permet, sa présence et sa participation sont possibles.

Ateliers gratuits, grâce à la participation financière de Malakoff Humanis.

Un temps de convivialité et d’échanges sera proposé à l’issue des ateliers.

