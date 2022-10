Reconstruire et produire, comment expliquer le miracle économique ouest-allemand de l’après-guerre ? Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Reconstruire et produire, comment expliquer le miracle économique ouest-allemand de l’après-guerre ? Auditorium Rémy François, 14 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Reconstruire et produire, comment expliquer le miracle économique ouest-allemand de l’après-guerre ? Vendredi 14 octobre, 20h30 Auditorium Rémy François

Entrée libre et gratuite

Où est Anne Frank illustrée par un diaporama Auditorium Rémy François Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Comme chaque année, le Comité de jumelage St Pryvé – Reinfeld organise une conférence sur l’Allemagne donnée par Sébastien Bertrand, professeur d’Histoire contemporaine. Elle aura lieu le vendredi 14 octobre à 20h30 à l’auditorium de l’Espace Léo Lagrange sur le thème suivant :

« Reconstruire et produire

Comment expliquer le miracle économique ouest-allemand de l’après-guerre? »

Cette conférence dont l’entrée est libre sera illustrée par un diaporama.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:30:00+02:00

2022-10-14T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Auditorium Rémy François Adresse Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

Reconstruire et produire, comment expliquer le miracle économique ouest-allemand de l’après-guerre ? Auditorium Rémy François 2022-10-14 was last modified: by Reconstruire et produire, comment expliquer le miracle économique ouest-allemand de l’après-guerre ? Auditorium Rémy François Auditorium Rémy François 14 octobre 2022 Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret