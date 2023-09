Concert de clavecin, avec Elisabeth Joyé & ses élèves Auditorium Pigna, 17 septembre 2023, Pigna.

Suite à une Masterclass d’une semaine sur le thème « Ballade autour des orgues historiques de Balagne », cette formation organisée par le CNCM VOCE et animée par Elisabeth Joyé donnera lieu à plusieurs restitutions, dont la dernière à l’Auditorium de Pigna.

Elisabeth Joyé, professeure de clavecin à l’École Supérieure de Musique de Lisbonne et au Conservatoire Erik Satie à Paris, donnera avec ses élèves de la semaine un concert gratuit sur un clavecin de la collection de Pigna.

Après des restitutions sur les orgues dans différents villages de Balagne, c’est au clavecin de faire son apparition pour marquer le contraste, et le lien, entre la pratique de ces 2 instruments.

Auditorium village de Pigna, Pigna, 20220

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Virgile Robert Leroudier