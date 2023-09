Concert • Sortie de résidence du Quintette Le Bateau Ivre Auditorium Pigna, 15 septembre 2023, Pigna.

Concert • Sortie de résidence du Quintette Le Bateau Ivre Vendredi 15 septembre, 21h00 Auditorium Entrée Libre

inResidenza : Chiche ! Le Bateau Ivre fait son cabaret

« Le pari de mélanger musique classique & musique populaire »

Dans son nouveau spectacle musical, le Quintette Le Bateau Ivre met en scène la rencontre entre l’art populaire de la chanson et celui de la musique savante française du 20e siècle. Puisant dans les bijoux de notre patrimoine commun, le Quintette Le Bateau Ivre sollicite la nouvelle génération de compositeurs et arrangeurs issus des meilleures écoles pour les sublimer en rendant hommage au patrimoine original de la formation.

Au contact d’une chanteuse formée loin des carcans classiques, les musiciens s’émancipent peu à peu de leur rôle d’exécutant et se révèlent tour à tour jongleur, acrobate, poète ou clown. Dans l’intimité d’une salle transformée pour l’occasion à l’image des anciens cabarets parisiens et berlinois, les musiciens s’autorisent toutes les folies.

« L’émotion de la musique nous relie les uns aux autres, à travers les époques, les langues et les cultures. De cette passion, nous avons fait un métier, fort de rencontres, d’élans, de grandes joies. Pourtant nous nous heurtons parfois à d’étranges frontières, apparemment infranchissables, entre les genres, entre les membres de cette étrange espèce: les musiciens.

Loin du conservatoire et des études virtuoses, les chansons font partie de notre inconscient collectif, inséparables de nos meilleurs souvenirs, et se glissent même au cœur de notre quotidien entre les répétitions du répertoire savant. Que se passerait-il si on se donnait enfin l’espace de tenter, de rater, de ne pas savoir ? Ou quand 5 musiciens classiques passent de l’autre côté du miroir, entraînés dans la douce folie de la fête par une chanteuse qui en a vu d’autres ! » – Le Bateau Ivre

