Holà les loulous ! Auditorium Paul Méry Lormont, 3 février 2024, Lormont.

Holà les loulous ! Samedi 3 février 2024, 10h30 Auditorium Paul Méry Gratuit sur inscription

Cet atelier d’espagnol propose un apprentissage ludique dès l’âge de 9 mois, et une progression en douceur adaptée au rythme des enfants par une immersion dans la langue espagnole, accompagnée et animée par une intervenante hispanophone native (Carolina est chilienne). L’atelier propose des activités de courte durée sollicitant les enfants dans une alternance de moments calmes (histoires, stimulations visuelles, auditives, tactiles) et dynamiques (rondes, danses, chansons, manipulations d’objets).

De 9 mois à 5 ans.

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont

L'auditorium Paul Méry, situé à la médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri, est une salle dédiée aux rencontres à taille humaine : contes, lectures, projections, concerts…

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Eveil linguistique